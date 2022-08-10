رؤساء الجاليات المصرية بالخارج: مستعدون لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية»

أكد عدد من رؤساء الجاليات المصرية بالخارج، استعدادهم لحضور فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، والتي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتواصل مع الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، وتجميعها على هيئة توصيات، ومن ثم عرضها على الجهات المعنية وتنفيذها.

التعرف على أكبر عدد من الكيانات والمصريين بالخارج

وحددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موعد انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، يوم 14 أغسطس الجاري، كما خصصت الوزارة رابط إلكتروني، يتمكن الراغبون فى الحضور من التسجيل خلاله، كشرط لحضور هذه النسخة من المؤتمر.

ويقول صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إنه يحرص على حضور مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج» كل عام، حيث تساعده المشاركة فى تعرف على أكبر عدد من الكيانات والمصريين بالخارج، داخل الدول المضيفة المختلفة، وهو ما يساعده في توسيع شبكة علاقاته بالخارج.

وأشار رئيس الجالية المصرية في فرنسا، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن فعاليات المؤتمر أيضا تشمل التعريف وزيارة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية، وهو ما يفيد المصريين بالخارج فى نقل صورة مصر للدول المضيفة، وما تشهده من إنجاز.

عرض احتياجات ومتطلبات الكيانات والمصريين بالخارج

من جانبه قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إنه قام بتحضير عدد من المحاور التي سيقوم بعرضها على السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر، لمناقشتها ومعرفة إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح «زنفل» لـ«الوطن»، أنه سيقوم بمناقشة إمكانية عمل مشروع قومي يجمع المصريين بالخارج من جميع الدول المضيفة بالخارج، بالإضافة إلى قدرة تفعيل نظام الشباك الواحد.

فى سياق متصل، أكد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، على حرصه الشديد لحضور سلسلة مؤتمرات «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، لعرض احتياجات ومتطلبات الكيانات والمصريين بالخارج داخل النمسا، وعرضه على الجهات المعنية فى مصر.

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، لـ«الوطن» أن الاتحاد سيعمل خلال مشاركته فى فعاليات هذه النسخة من المؤتمر، على إحياء مشروع شركة مساهمة مصرية لأبناء مصر في الخارج، والتى يتم من خلالها استثمار مدخرات أبناء مصر في الخارج.

كما أشار «العبيدي» إلى أن من أبرز محاور هذه النسخة من المؤتمر، تقديم تصور يتضمن تسويق المنتجات المصرية في الخارج، من خلال آليات منضبطة، وعمل تشارك فيه الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.