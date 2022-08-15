جمارك سفاجا تحبط 14 محاولة تهريب أقراص مخدرة ومستحضرات تجميل

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، 14 محاولة تهريب لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل، وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة، برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ14 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيشهم تبين وجود 180 قرص سولبادين المخدر و100 قرص ڤيڤادول المخدر، و8920 طلقة خرسانية و122 عبوة مكمل غذائي للأسماك، و1210 وصلات شاحن موبايل، و79 شاحن موبايل آيفون، و73 سماعة موبايل، و62 جهاز معطر جو، و337 قطعة غيار لأنظمة إطفاء الحرائق الإلكترونية، و1411 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، و1316 قطعة غيار سيارات جديدة، و392 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 797 ألفا و596 جنيها. وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا، والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر 14 محضر ضبط جمركي، حررها محمد عبدالرحيم وياسر عز العرب بإدارة الشؤون القانونية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.