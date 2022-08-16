5 مواقف إنسانية لا تنسى لـ تامر حسني.. عالج طفل ودعم محارب سرطان

رجل المواقف الصعبة، هكذا يلقبونه في الوسط الفني، إذ أنه دائما ما يشارك في أعمال خيرية، ويحاول جمع التبرعات لإنقاذ الحالات الحرجة، ويظهر مع الأطفال، ويلتقط الصور التذكارية مع كل معجبيه، بل يخطط دوما لمقابلتهم وتحضير مفاجآت خاصة لهم، أنه الفنان تامر حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، الذي تشهد مسيرته العديد من المواقف الإنسانية التي لا تنسى.

أبرز المواقف الإنسانية لـ تامر حسني

دعم طفل مريض بالسرطان

قرر تامر حسني، خلال إحدى حفلاتها الغنائية، أن يلبي طلب شخص من جمهوره مصاب بالسرطان، كان يتمني التصوير معه والظهور في حفلته، فطلب منه أن يصعد لالتقاط صورة تذكارية معه.

فتاة تجلس على كرسي متحرك

ظهرت فتاة تجلس على كرسي متحرك، في إحدى حفلات تامر حسني، خلال حفل غنائي أقيم في دبي، وطلبت أن تلتقط صورة معه، فأوقف الغناء ونزل من على خشبة المسرح، وقبّل يدها، والتقط معها الصورة.

علاج طفل يعاني من ضعف السمع

استجاب حسني، لطفل عاني من ضعف السمع، بعدما استغاث الأب بعلاج ابنه الذي يعاني من ضعف السمع، ويحتاج إلى عملية زرع قوقعة، إذ قرر تامر حسني، أن يتصل بالبرنامج، ويعلن التكفل بعلاج الطفل المصاب.

لفتة إنسانية مع طفل «ذا فويس»

حضر تامر حسني، مفأجاة خاصة لطفل من برنامج «ذا فويس»، بعد أن رفضته اللجنة، بعدما علم أنه تعرض لبتر يده بعد حادث أليم، إذ حاول التواصل معه، ليقدم به مفاجأة كبيرة.

تحقيق أمنية شاب مبتور اليدين

استقبل تامر حسني شاب أردني مبتور اليدين، نتيجة تعرضه احادث، إذ كان الشاب يتمنى لقاء نجمه المفضل، وبالفعل حقق «رجل المواقف الصعبة» أمنيته وقابله على المسرح في إحدى حفلاته الغنائية، وعانقه أمام جمهور الحفل الذي كان يهتف باسم الشاب.