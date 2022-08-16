أبرز المعلومات عن الرئيس الكيني الجديد.. من بائع دجاج إلى كرسي الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات الكينية، أمس الاثنين، فوز ويليام روتو بانتخابات الرئاسة الكينية، التي أجريت الثلاثاء الماضي، وفق وكالة أنباء «رويترز».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الرئيس الكيني بعد توليه منصب رئيس البلاد:

- بدأ ويليام روتو حياته السياسية على المستوى الأكبر في دولة كينيا عام 1998.

- انتخب عضوا بالبرلمان لأول مرة، وتسلق سلم السياسة في بلاده درجة درجة، بصبر وحنكة كبيرين، حتى وصل القمة.

- لم يدرس روتو السياسة أو القانون.

- يحمل الرئيس الكيني شهادة جامعية في علوم البيئة والنبات.

- عمل في بداية حياته كبائع دجاج على طريق نيروبي.

- نجح في هذه المهنة بشدة حتى بات يملك حاليا مزرعة دجاج كبيرة في قريته سوغوي.

- عمل مدرسا بين عامي 1990 و1992.

- أب لـ٧ أطفال، وشغل جميع المناصب السياسية قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

روتو يفوز برئاسة كينيا

وفاز«روتو» بنسبة 50.49٪ من الأصوات، متغلبًا بفارق ضئيل على زعيم المعارضة المخضرم ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، الذي كان يخوض انتخاباته الخامسة، وسيصبح خامس رئيس لكينيا منذ الاستقلال، وفاز بالمقعد في محاولته الأولى، فاز حزب روتو، تحالف كينيا أولاً، بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الكيني، وهو ثاني أعلى حزب في الجمعية الوطنية.

ومن اللافت أنّ إعلان النتائج تأخر لأكثر من ساعتين بعد الموعد النهائي الدستوري وانقسمت اللجنة الانتخابية في البلاد، بعد أن تبرأ أربعة مسؤولين من نتائج رئيس اللجنة وافولا تشيبوكاتي.

وعقد المسؤولون المعارضون مؤتمرا صحفيا خاصا بهم في مكان آخر شككوا فيه في النتائج الرسمية. كانت نائبة رئيس IEBC جوليانا شيريرا من بين أولئك الذين اختلفوا مع النتائج ولكن لم تقدم أي دليل على وجود مخالفات، وفى وقت سابق أمس، رفض تحالف أودينجا منافس روتو نتائج الانتخابات حتى قبل أن تعلنها اللجنة المستقلة للانتخابات الكينية.