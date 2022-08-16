رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال بعد قليل

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع صديقه صاحب شركة مقاولات، لخوفه من انفضاح أمره بعد تهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجهما.

سماع مرافعة المتهم الثاني

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، قد أجلت الجلسة الماضية التي عقدت صباح أمس الاثنين، إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لسماع مرافعة المتهم الثاني في القضية.

حجز والدة شيماء جمال

وشهدت جلسة أمس الاثنين، ثالث جلسات محاكمة المتهمين العديد من الأحداث كان أبرزها حجز والدة المجني عليها شيماء جمال لمدة ساعتين داخل حجز المحكمة حسب ما أمر رئيس المحكمة بذلك بسبب مخالفتها الشروط المتفق عليها وهو عدم حدوث مشادات كلامية بينها وبين المتهمين، وبعد انتهاء جلسة المحاكمة خرجت والدة شيماء جمال من الحجز.