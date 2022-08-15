بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال، بعد خوفه من افتضاح أمره وعلم زوجته الأولى بزواجه، بالاشتراك مع صديقه ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

إيداع المتهمين قفص الاتهام

وقبل اعتلاء المستشار إلى المنصة لنظر القضية، تمّ إيداع المتهمين قفص الاتهام بعد أن تمّ فك الأصفاد من أيديهما، وبصوته العالي بدأ أشرف صلاح أمين سر الجلسة بتسجيل حضور المتهمان ودفاعهم في دفتر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد، فضلًا عن تسجيل دفاع المجني عليها أيضًا.

إحالة المتهمين للجنايات

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالتهما في 7 يوليو الماضي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لنظر جلسة محاكمتهما في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمذيعة شيماء جمال، بعد تلقي زوجها تهديد منها بإفشاء علاقتهما سويا لدى زوجته الأولى وإعلان زواجهما لها.

دفن الجثة داخل مزرعة

وبعد تلقي المتهم الأول زوج شيماء جمال، تهديدات منها عقد العزم على التخلص من حياتها بالاشتراك مع صديقه المتهم الثاني حسين الغرابلي، ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.