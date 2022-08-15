استنفار أمني بمحيط محكمة الجيزة قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

قبل انطلاق ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، خوفًا من أن ينفضح أمره لدى زوجته الأولى ومعرفتها بزواجه، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط محكمة جنايات جنوب الجيزة، استعدادا لنظر جلسة محاكمتهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

استنفار أمني مكثف

وخلال الجلسة الماضية، شهد محيط محكمة جنايات جنوب الجيزة، تشديدات أمنية مكثفة ووجود حواجز وكردون أمني، لتأمين المحاكمة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بشكل جيد، فضلًا عن التواجد الإعلامي المكثف لتغطية تفاصيل القضية وما يدور بشأنها.

اعتراف الزوج بارتكاب الجريمة

واعترف المتهم الأول زوج شيماء جمال، خلال نظر أولى جلسات محاكمته بقتله لزوجته أنّه لم يكن قاصدًا ذلك، «أيوه قتلتها لكن مكنش قصدي أقتلها»، فيما أنكر صديقه المتهم الثاني ارتكابه للجريمة، وذلك بعدما وجه لهما رئيس المحكمة سؤالًا بذلك.

والدة شيماء جمال: لن أتنازل عن حق ابنتي

وأكّدت والدة شيماء جمال، أنَّها لن تتنازل عن حق ابنتها نهائيًا تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا قبل حضور أولى جلسات محاكمة نجلتها من مجهول يطلب منها التنازل مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين جنيه.