أحمد الطاهري: التعديل الوزاري جاء وفقا لتوقعات وطموحات الجمهورية الجديدة

قال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التعديل الوزاري الأخير الذي شمل 13 وزيرا، يعد التعديل الرابع في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاء وفقا للتوقعات وطموحات الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الطاهري، أنّه يعزي المصريين في حادث وفاة ضحايا حادث المنيرة: «دول ماتوا وهما بيقولوا يا رب، ربنا يسكنهم فسيح جناته، ربنا يرحمهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، الحادث يخلينا نقف قدام حاجات ومنها مكان الكنيسة وبنائها، ونفتكر إن قانون بناء وترميم الكنائس قاعد مستني لحد 2016 عشان لما نقول الدولة لما بتغيب عن التخطيط الدولة هي اللي بتخطط».

ثقافة التعامل مع الحريق

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News»، أنّ ثقافة التعامل مع الخطر أمر مهم فقد يكون الحريق في مسجد أو مول تجاري أو مصلحة حكومية أو استوديو، مؤكدا أهمية تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الحرائق بشكل عام في مختلف الوظائف مع ضرورة توفير تدريبات إخلاء الأبنية المختلفة من خلال إنذار الحرائق: «ضروري نهتم بالقضاء على العشوائيات الخطرة والأماكن غير المخططة».

تعرض قناة إكسترا نيوز لهجمة شرسة

وأوضح أحمد الطاهري، أنه سيتحدث كمسؤول تحريري عن إكسترا نيوز، مؤكدا أنه يوجه تحية لفريق عمل قناة إكسترا نيوز الذي قام بتغطية قوية في قلب الحدث، متابعا: «إكسترا نيوز تعرضت على مدى 4 ساعات لحملة شرسة تريد دفع القناة في اتجاه بعينه، تدفعها تنشر صور غلط زي ما قنوات إخبارية أخرى نشرت صور غلط، إنها تنشر أعداد عن الضحايا غلط زي ما قنوات أخرى نشرت أرقام غلط، ودخلت كاميرا إكسترا نيوز الكنيسة وبانت الحقيقة وانسحب السايق من القنوات الأخرى، كل العزاء لأهلنا، اتعلمنا يفوتك ألف سبق ولا تنشر خبر غلط، ولو المصاب وطني فالعبرة لمن صدق مش لمن سبق ده لو كان سبق مش بينشر حاجات غلط».