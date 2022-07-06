أحمد الطاهري: «قناة إكسترا نيوز عندها ناس من ذهب ولديهم مهمة ثقيلة»

قال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة «إكسترا نيوز» إحدى القنوات الكبرى ولها مصداقية كبيرة في نفوس المتابعين، مشيرًا إلى أن القناة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تحمل العاملون فيها عبء المكوث بالقناة لأكثر من يومين متصلين لنقل الأخبار بشكل مباشر، وعلى مدار الساعة.

الطاهري: مطلوب مواكبة كل ما يجري على أرض مصر

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كوادر فضائية «إكسترا نيوز» من ذهب، ومع وضع ضغوط عليهم نتوقع منهم أعظم الأعمال، معقبًا: «مطلوب منهم مواكبة كل ما يجري على أرض مصر، ودي مهمة تقيلة».

الطاهري: القنوات الإخبارية الجديدة ستليق بالطموح

وأوضح أن إطلاق مجموعة من القنوات الإخبارية ضمن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سيكون بشكل يليق بالطموح، وذلك لأن الصناعة الإعلامية هي انعكاس لسياق سياسي واجتماعي فيما يخص الإصدار الإخباري.

وأكد أن إطلاق مجموعة القنوات يعكس حجم وثقل دولة كمصر، وحجم الدولة ودورها الريادي، مشددًا: «مصر دولة مركزية في إقليمها، وكل إصدار من القنوات الإخبارية الجديدة له شخصيته المستقلة بحيادية ومهنية واضحة وسياق مهني محترف يضم أفضل الكوادر المصرية والعربية».

وأشار إلى أن شبكة القنوات الجديدة تتضمن زملاء من مختلف الدول العربية، بشبكة مراسلين تتواجد في كل المناطق ذات التأثير الكبير حول العالم، معقبًا: «هتبقي حاجة محترمة، وفيه تعاون مع بيوت خبرة عالمية فيما يخص التجهيزات وغيرها، وهنبقي على قدر الطموح».