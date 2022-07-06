أحمد الطاهري: القناة الإخبارية الدولية الجديدة ستبث بأكثر من لغة

قال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اختيار اسم «القاهرة الإخبارية» على إحدى القنوات التي ستطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن ما سيتم إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، لهو اسم ذو دلالة، إذ إن القاهرة محببة لكل المناطق العربية، وهي نقطة الوصول والاحتواء لأكثر من 5 ملايين عربي يعيشون على أراضيها.

نقل الأحداث والمؤتمرات على مدار الساعة

أضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الشركة ستسعى لأن تبث القناة الإخبارية الدولية الجديدة بأكثر من لغة.

الطاهري: اكسترا الحدث هتعيش الناس في قلب الحدث

أوضح أنه بالنسبة لقناة «إكسترا الحدث»، فستسعى من خلالها الشركة، إلى نقل كل الأحداث التي تدور على مستوى الجمهورية وعلى الهواء مباشرة في لحظة وقوعها، «لو فيه مؤتمر أو ورشة عمل أو الشباب بيعملوا حاجات في المحافظات الفلانية، فاكسترا الحدث هتعيش الناس في قلب الحدث ده وعلى مدار الـ24 ساعة».

وتابع: «هننقل الأحداث لحظة بلحظة، والتدخل بالتعليق هيبقى بسيط جدا، وهنعايش الحدث في مصر لحظة بلحظة، وهننقل حركة العمل على كل المسارات زي اللي بيتم دلوقتي، وزمان مكنش فيه حياة كريمة أو حاجات تانية بعيدة عن العين».

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الموسم الأول من برنامج «الدوم»، الذي ضّم عددًا كبيرًا من المواهب، عكفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتجهيز على قدم وساق، لمنتدى المتحدة للإبداع، «اللي الواحد شافه لحد دلوقتي يقول إنه يبقى علامة فارقة في المنطقة، تؤكد لمصر ريادتها في كل مجالات الإبداع، الإبداع كان وسيظل رافدا رئيسيا من مكونات الشخصية المصرية».