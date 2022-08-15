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مصدر أمني: ماس كهربائي بسيط بكنيسة العذراء والأنبا موسى بكرداسة ولا خسائر

كتب:

محمد بركات
11:08 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

صرح مصدر أمني، بأنه تبلغ مساء اليوم، للأجهزة الأمنية بحدوث ماس كهربائي في إحدى لوحات الكهرباء الداخلية في مبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وأكد أنّه بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أي خسائر، واعتذر مسؤولو الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة.

وأخطرت شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة.

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