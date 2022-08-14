كنيسة العذراء بالوراق تقرع أجراسها لاستقبال جثامين ضحايا «أبو سيفين»

بدأت كنيسة العذراء بالوراق في تقرع أجراسها لاستقبال جثامين ضحايا كنيسة أبوسيفين.

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقرر إقامة صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الحريق الذي نشب بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة، صباح اليوم، على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية في الوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور صاحبي النيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

صلاة تجنيز ضحايا كنيسة إمبابة

وأضافت الكنيسة: «هذا وسوف تتحرك السيارات التي تحمل جثامين المنتقلين من مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، إلى الكنيستين المشار إليهما، بمجرد انتهاء إجراءات إصدار تصاريح الدفن».

مدبولي يعزي البابا تواضروس الثاني

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مؤكدا أنّ أجهزة الدولة المختلفة تقدّم سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.