حفل مايا دياب في مدينة العلمين الجديدة.. أسعار التذاكر تبدأ من 1500 جنيه

تستعد المطربة اللبنانية مايا دياب، لإحياء حفل غنائي غدًا الخميس في مدينة العلمين الجديدة، والذي حرصت علي الترويج له منذ أيام عبد حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، حيث نشرت مايا دياب «بوستر» الحفل، وعلقت عليه قائلة: «لاقوني الأسبوع الجاي نهار الخميس بالساحل الشمالي لنرقص ونفرح مع بعض بليلة مش متل غيرها».

وتفاعل الجمهور مع منشور مايا دياب، مؤكدين أن الحفل سيكون ناجحًا كما اعتاد جمهورها عليها في جميع حفلاتها.

أسعار حفل مايا دياب في العلمين الجديدة

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار تذاكر حفل مايا دياب، إذ طرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل مايا دياب في الساحل، وتم تقسيمها إلى فئتين هما:

standing Lounge بـ1500 جنيه.

High Table بـ2400 جنيه، وكل فرد يزيد عن عدد الطاولة بـ600 جنيه.

مايا دياب تغني باللهجة المصرية

وطرحت الفنانة مايا دياب أغنية باللهجة المصرية بعنوان «الكعب العالي» من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا ونال أشادات جمهور مايا دياب.

ومن ناحية أخرى حققت مايا دياب نجاحًا كبيرًا بأغنيتها «أمي يا أمي» والتي قدمتها خصيصًا للأمهات اللاتي ينجبن أطفالًا مبتسرين.