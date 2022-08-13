مايا دياب: مستعدة أتنازل عن أجر حفلتي ببيروت من أجل وطني لبنان

كشفت الفنانة مايا دياب، عن استعدادها للتنازل علي مقابل مادي، وذلك لإعادة إحياء لبنان، كما فعل عدد كبير من الفنانين، مشيرة إلي أنها سعيدة بإيحاء حفل في بيروت بعد غياب فترة طويلة.

مايا دياب تعبر عن سعادتها

وقالت مايا دياب خلال لقاءها مع برنامج «ET بالعربي»، أنها تشعر بالخوف قبل صعودها على المسرح، ولكنها تشعر بسعادة غامرة لإحياء حفل غنائي ببروت، وذلك بعد سنوات كثيرة، لأن الجمهور اللبناني يتمنى أن يفرح ويحضر مجموعة من الحفلات.

وأضافت مايا دياب أنها ستحيي حفلا آخر في بيروت، بكازينو لبنان، وأنها توافق على إحياء حفلاتها ببيروت بدون مقابل مادي، ومن أجل وطنها.

مجموعة من الأغاني المميزة

وقدمت مايا دياب مجموعة من أغانيها المميزة، من أبرزهم «أهلا وسهلا» التي أفتتحت حفلها بها، «يا قاطفين»، «ليليّة»، وأغينتها الجديدة «عيش أحلى سنين» والتي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث حققت 4 مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات«يوتيوب».

وأحيت مايا دياب، حفل غنائيا ضخما مؤخرا، بمدينة العلمين الجديدة، وكانت أسعار تذاكر طرحت علي أكثر من فئة، حيث جاءت الفئة الاولي بـ1500 جنيه، والفئة الثانية ، بـ2400 جنيه.