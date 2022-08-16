كريم مغاوري يهنئ والده بعيد ميلاده: كل عام وأنت منورلي حياتي

هنأ الفنان كريم مغاوري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» والده الفنان سامي مغاوري بعيد ميلاده.

ونشر مغاوري صوره تجمعه بوالده في مرحله الطفولة والشباب وعلق عليها قائلا: «أبي وحبيب عمري أعظم أب واعظم صديق كل عام وانت بخير وعيد ميلاد سعيد وانت منورلي حياتي يا رب يباركلي في عمرك ويزيدك حب واحترام من كل الناس اللي بتعشقك على المستوى الشخصي والفني بحبك يا أبو كريم واوعدك إني هبذل كل طاقتي عشان تفضل فخور بيا».

سامي مغاوري ورمضان 2022

وشارك الفنان سامي مغاوري في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «أحلام سعيدة» حيث جسد دور والد مي كساب والذي تربطك صداقة قوية بأبنته منذ وفاة والدتها.

وقال سامي مغاوري عن المسلسل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنا سعيد جدا إن أنا اشتغلت معاهم السنة دي، وخصوصا مسلسل أحلام سعيدة لأن بطلة هذا العمل إحدى أيقونات النجاح النجمة الكبيرة يسرا، يسرا ليا أعمال كتير معاها لكن في كل عمل بيبقى فيه إضافة يمكن المرة دي أنا متقابلتش معاها في ولا مشهد لكن وجودنا معاها وإحساسنا كلنا كفنانين وممثلين إنها موجودة معانا في هذا العمل ده بيسعدنا جميعا».

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، انتصار، تامر هجرس، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.