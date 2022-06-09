ابن سامي مغاوري: «كنت هولع في لوكيشن شنطة حمزة» من أجل أبي

قال الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، إنّ مجال التمثيل مهنة شاقة جدًا، وليست سهلة كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أنّ والده أصيب بإصابات بالغة في قدميه، وقت تصوير فيلم «شنطة حمزة»، بسبب رؤية المخرج آنذاك.

والدي لم يكشف لي حجم الصعوبات التي يواجهها في التصوير

قال كريم مغاوري، في بث مباشر بصحبة والده سامي مغاوري، عبر موقع «تيك توك»، قائلًا: «أنا بكلمه في كل المرات اللي بيكون فيها في التصوير، وكل مرة يقولي أنا كويس وتمام وزي الفل»، مؤكدًا أنّ والده لا يكشف له حجم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها في البلاتوه.

وأضاف كريم مغاوري، «بكتشف بعدها من أصحابي اللي معاه بالكوارث اللي بتحصل، ويوم إصابة أبويا في كواليس فيلم (شنطة حمزة) وكنت هروح أولع في اللوكيشن كله»، متابعًا «التمثيل صعب جدًا، وممكن تقف تصور في الشمس لساعات طويلة جدًا».

سامي مغاوري: كل المهن صعبة لكن بنستحمل عشان الشغل

ومن جهته، قال الفنان سامي مغاوري، إنّ «مجال التمثيل ليست المهنة الوحيدة هي الصعبة، أنا أعتقد أنّ كل المهن بها جانب صعب، مثلًا الراجل اللي بيقف في فرن العيش، والعمال مصانع الحديد والصلب، كل واحد بيستحتمل عشان شغله وربنا بيهون».

يذكر أنّ الفنان سامي مغاوري، قد كشف عن إصابته خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «شنطة حمزة»، الذي عُرض عام 2017، من بطولة الفنان حمادة هلال، قائلًا: «رجلي الاتنين اتكسروا، وقعدت في الجبس لمدة 3 شهور».

فيلم شنطة حمزة، من بطولة حمادة هلال، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، ويسرا اللوزي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج أكرم فاروق.