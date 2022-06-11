الفنان سامي مغاوري يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «جامعة المرعبين»

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته بعودة شخصية «شلبي سولوفان» في فيلم «جامعة المرعبين»، وأيضًا المسلسل الجديد «Monsters at Work»، المقرر عرضهما قريبًا علي منصة ديزني بلس، إذ ينتظر عشاق الكرتون الشهير، عرض الجزء الثاني من الفيلم بالدبلجة المصرية.

سامي مغاوري يكشف تفاصيل شخصيته الجديدة

وقال سامي مغاوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه انتهى من تسجيل فيلم كرتوني بدبلجة جديدة بالعربية الفصحى، وفيلم كرتوني آخر باللهجة المصرية، وسيجسد في الفيلمين شخصيته القديمة «شلبي سلوفان»، كما سجل أيضًا حلقات من المسلسل الكرتوني الجديد، وتتضمن كل حلقة ظهور شخصية واحدة من شخصيات فيلم «شركة المرعبين المحدودة» الذي عرض للمرة الأولى في عام 2001، مع ظهور شخصية «مارد وشوشني» أو «كورتي البعبع» لمدة 15 دقيقة، والذي قام بأداء الدبلجة المصرية الخاصة بها الفنان محمد هنيدي، ورفض «مغاوري» الإفصاح عن موعد العرض احترامًا لاتفاقه مع الجهه المنتجة.

وأضاف سامي مغاوري، أنه يعلم مدي حب الجمهور بكل فئاته ومختلف أعماره لهذه السلسلة، لأنها عاشت مع أجيال كثيرة، وأن الجمهور متحمس للغاية لعرض الأعمال الجديدة، وأنه لا مانع من وجود أجزاء من أفلام كرتونية ناجحة مع تتبع الأحداث واختلاف الموضوعات.

«مغاوري»: عرض الفيلم على منصة لا يقلل من مشاهداته

وأكد الفنان أن وجود الأعمال الجديدة على منصة وليس قناة فضائية، لا يقلل من مشاهداتها أبدًا، مشيرًا إلى أنه يوجد كثيرًا من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال عرضها على المنصات الإلكترونية.

شركة المرعبين المحدودة

يذكر أن «شركة المرعبين المحدودة» هو فيلم كارتون «جرافيكس»، من إنتاج شركتي «پيسكار»- «Pixar» و«والت ديزني»، وعرض في عام 2001، ومدته 92 دقيقة، وترشح الفيلم لجائزة أوسكار لأحسن فيلم كارتون سنة 2001.