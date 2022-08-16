وصول المتهمين بقتل شيماء جمال لجلسة محاكمتهما

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، المتهمان بقتل شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحضور رابع جلسات محاكمتهما، في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيس المحكمة.

وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، شددت الأجهزة الأمنية على حضور الأهلية للجلسة، وسمحت لوالدة المجني عليها شيماء جمال، التي كانت تحمل بين يديها بانرات عليها صور نجلتها، ولكن بشرط عدم إحداث أي شغب داخل قاعة المحكمة، أو مشادات كلامية بينها وبين المتهمان.

حضور طبيبين شرعيين ونفسيين

وحضر أمس الاثنين، طبيبان أحدهما كبير الأطباء نفسيين والآخر كبير الأطباء الشرعيين، بعد أن استدعتهما هيئة المحكمة بناء على طلب دفاع المتهم الأول، بتوقيع الكشف الطبي عليه، واللذان أكّدا أنَّ هذا الأمر يحتاج إلى فترة 45 يومًا لملاحظة المريض إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية من عدمه.

وأعلن محامي المتهم الأول عمر هريدي، في أثناء حضوره الجلسة الثانية في القضية، انسحابه من الدفاع عن موكله بسبب وجود بعض الأشياء التي تدين الأول، مؤكّدًا أنَّ المجني عليها تعرضت للظلم بشكل كبير للغاية بعد أن اطلع على أوراق القضية، لذلك قرر تركها.