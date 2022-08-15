خروج والدة شيماء جمال من الحجز بعد انتهاء ثالث جلسات محاكمة ابنتها

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة خروج والدة شيماء جمال من الحجز، بعدما أمر القاضي بإيداعها داخل القفص بسبب صراخها داخل قاعة المحكمة خلال الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين بقتل ابنتها ودخولها في مشادة كلامية معهما.

أخلت بشروط حضور الجلسة

وقبل دخول والدة شيماء جمال إلى قاعة الجلسة، وضعت هيئة المحكمة عدة شروط حتى تمكن الأجهزة الأمنية من تأمين أقارب المجني عليها، ومنها الامتناع عن الحديث مع المتهمين داخل القفص.

مشادة كلامية وضعت والدة شيماء جمال في القفص

وظهرت والدة شيماء جمال المجني عليها وهي ترتدي ملابسها السوداء وحاملة بين يديها صورة شيماء، وذلك قبل دخولها قاعة المحاكمة، لتنفجر بالصراخ لحظة رؤيتها للمتهمين داخل القاعة، ما جعل هيئة المحكمة تقرر وضعها في القفص لحين الانتهاء من الجلسة.

إيداع والدة شيماء جمال في حجز الجلسة

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد انتهاء التحقيقات، وفي الـ7 من يوليو الماضي، أمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية، وذلك مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.