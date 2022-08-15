تأجيل محاكمة المتهم بقتل شيماء جمال إلى الغد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لخوفه من انفضاح أمره لدى زوجته الأولى، لجلسة الغد لسماع مرافعة المتهم الثاني، صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

هيئة المحكمة

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية التي عُقدت يوم السبت الماضي، لعرض المتهم الأول على الطب النفسي، إلى جلسة اليوم الاثنين.

وشهدت الجلسة الماضية العديد من الأحداث كان أبرزها انسحاب عمر هريدي محامي المتهم الأول من الدفاع عنه، والتقدم بطلب لهيئة المحكمة لعرضه على الطب النفسي.

التحقيقات: المتهمان عقدا العزم على التخلص من الضحية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بعقد العزم والتخطيط من قبَل المتهم الأول بالاتفاق مع الثاني صديقه الذي تربطه به علاقة صداقة منذ فترة طويلة، على التخلص من المجني عليها شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، اتفقا على استئجارها قبل ارتكاب الجريمة، لقيام المجني عليها بتهديد الأول بفضح أمر زواجهما لدي زوجته الأولى.

المتهم أوهم الضحية بشراء مزرعة لها

وأضافت أوراق القضية أن المتهم الأول رأى أن المجني عليها تشكّل خطرًا عليه، فأوهمها باستئجار مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وكتابتها باسمها لمصالحتها بعد نشوب خلافات فيما بينهما خلال الفترة الأخيرة.