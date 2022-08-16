اليوم.. بدء تدريبات تمهيدية لـ«أولتشي فريدوم شيلد» بين واشنطن وسول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إن «سول» و«واشنطن»، تبدأن، اليوم الثلاثاء، تدريبات إدارة الأزمات التمهيدية للمناورات العسكرية «أولتشي فريدوم شيلد» لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: التدريبات هي ذات طابع دفاعي

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي، أن البلدين ستبدآن مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» في 22 أغسطس الجاري، حتى 1 سبتمبر المقبل، فيما شددت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، على أن التدريبات هي ذات طابع دفاعي لأنها تهدف إلى تعزيز الاستعداد القتالي المشترك للحلفاء.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مناورة دفاع صاروخي

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورة دفاع صاروخي ثلاثية، شاركت فيها اليابان، في المياه القريبة من هاواي في وقت سابق من الأسبوع لمتابعة اتفاق بين ووزراء دفاع الدول الثلاثة، خلال اجتماعهم في سنغافورة في منتدى أمني إقليمي.

وشاركت 8 سفن حربية وطائرتان في تمرين الكشف عن الصواريخ الباليستية، بما في ذلك المدمرة «سيجونج» الكورية الجنوبية التي يبلغ وزنها 7600 طن.

وفي وقت سابق، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، كوريا الشمالية، على العودة إلى الحوار، وقال إن «بيونج يانج» لم تظهر أي مؤشر على اهتمامها بالدبلوماسية أو الحوار.

ممثلو الادعاء الكوري الجنوبي يداهمون منزل وزير الدفاع السابق «سوه ووك»

وفي سياق آخر، داهم ممثلو الادعاء الكوري الجنوبي، منازل 3 من كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين كجزء من تحقيق في تعامل الإدارة السابقة مع وفاة مسؤول مصايد الأسماك «لي داي جون»، البالغ من العمر«47 عامًا»، على يد كوريا الشمالية في سبتمبر 2020.

وأرسل مكتب المدعي العام في منطقة سول المركزية فريقًا من المدعين العامين والمحققين إلى منازل: المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية،«بارك جي وون» ومستشار الأمن القومي السابق «سوه هون» ووزير الدفاع السابق «سوه ووك»، كما فتش المدعون عدة أماكن أخرى، بينها الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وخفر السواحل الكوري.