تشديدات أمنية مكثفة بمحيط محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

يشهد مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني مكثف بمحيط المحكمة، قبل انطلاق رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال ودفنها في مقبرة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

كردون أمني

ووضعت الأجهزة الأمنية «كردون أمني» أمام المحكمة لمنع دخول أي مواطن في أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال.

شروط دخول والدة شيماء جمال

وشددت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات الجيزة إجراءات حضور الجلسة، ولم تسمح لأي من أسرة المجني عليها شيماء جمال دخول المحكمة لحضور رابع جلسات محاكمة المتهمين سوى والدتها، إذ وضعت شروطًا معينة وهي إذا دخلت إلى القاعة لا يحدث بينها وبين المتهمين مشادات كلامية كما حدث في المرات السابقة فوافقت.

إيهام المجني عليها بشراء مزرعة

وكانت المجني عليها قبل مقتلها على يد زوجها وصديقه داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، تهدد الأول بفضح زواجهما لدى زوجته الأولى، وهو ما جعله يفكر في خطة للتخلص منها واستئجار مزرعة لارتكاب جريمته بعد أن أوهمها بشرائها لها لإنهاء الخلافات التي حدثت بينهما في الفترة الأخيرة، وبناءا على ذلك تمت الجريمة.