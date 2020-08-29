"التعليم العالي": إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق خلال ساعات

تحسم اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، الأعداد المقرر قبولها بالكليات، وكذلك تحديد الحدود الدنيا للكليات لتنسيق 2020، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى، خلال ساعات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون خلال ساعات، يعقبه إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه سيتمّ الإعلان عن الحد الأدني للمرحلة الثانية لتنسيق لجميع الشعب خلال 24 ساعة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الإعلان عن الحد الأدنى لها، مشيرًا إلى أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2020، سيكون غدًا الأحد وبحد أقصى بعد غد الاثنين.

ولفت المصدر إلى إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، فور الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها.

مصدر لـ"الوطن": الاثنين حد أقصى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.