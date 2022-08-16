خبير يتوقع استمرار الأداء المتباين في تعاملات البورصة اليوم

يترقب المتعاملون في سوق المال، أداء جلسة اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية، وسط توقعات باستمرار الأداء المتباين لأداء المؤشرات المصحوب بعمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة بالأسهم القيادية.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور توقعات خبير أسواق المال حسام عيد، حول حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم منتصف الأسبوع.

مؤشر البورصة «إيجي إكس 30» يستهدف دعم 9 آلاف و800 نقطة

قال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9 آلاف و800 نقطة، وفي حالة عودة المؤشر للارتفاع مرة أخرى وصعود أغلب الأسهم القيادية، وانتهاء عمليات جني الأرباح قد يتجه المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف دعم 2100 نقطة

أضاف «عيد» فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أنَّه يتوقع مع ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس على تباين في أداء المؤشرات، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.7% عند مستوى 9914.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.06%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2130.45 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3048.91 نقطة بتراجع نسبته 0.25%.