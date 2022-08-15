أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات و1.9 مليار جنيه مكاسب سوقية

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.2% إلى مستوى 10003.74 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.12%، عند مستوى 2153.07 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.84%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.84%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3082.11 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.36% عند مستوى 1855.54 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 182.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 190.9 مليون سهم عبر تنفيذ 9.636 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 174 سهمًا، ارتفع 56 سهمًا، فيما انخفض 20 سهمًا واستقر 98 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 1.9 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 1.9 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 675.507 مليار جنيه.

توقعات حركة المؤشرات

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، أنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بعد أن نجح في استعادة مستوى 10000 نقطة يكون في اتجاهه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني وهو 10200 نقطة في حالة استقراره فوق مستوى 10000 نقطة.

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أنه قد يختبر مستوى المقاومة الثاني 2100 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.