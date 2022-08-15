أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات و«السبعيني» يواصل الارتفاع

شهدت البورصة المصرية، تباينًا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.7% عند مستوى 9914.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.06%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2130.45 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3048.91 نقطة بتراجع نسبته 0.25%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.47%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على تراجع بنسبة 0.47%، ليغلق عند 1835.36 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.01 مليار سهم، وتنفيذ 65.432 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 197 سهمًا، إذ ارتفع 45 سهمًا، وانخفض 91، فيما استقر 61 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 670.980 مليار جنيه، بخسائر 2.6 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 9800 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعًا مع استمرار عمليات جني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة بالأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر.

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية وانتهاء عمليات جني الأرباح قد يتجه المؤشر لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 2160 نقطة

وأشار إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد أغلق على ارتفاع بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر بالتباين مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2160 نقطة.

ويتوقع المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، مع ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة.