مغادرة سفينة مُحملة بالقمح الأوكراني لأول مرة إلى أفريقيا.. 23 ألف طن

لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقيع اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول برعاية أممية، تغادر سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا إلى دولة أفريقية، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

شحنة مساعدات غذائية إنسانية

وقالت منصة «رفينيتيف أيكون» للبيانات، اليوم، إن سفينة «بريف كوماندر» غادرت ميناء بيفديني الأوكراني، حاملة على متنها أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية، متجهة إلى أفريقيا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتعد هذه السفينة بداية الانفراجه في أزمة الغذاء التي هددت العالم وتحديدا الدول النامية التي تعاني من أزمة شُح الغذاء، إثر توقف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، لمدة قاربت خمسة أشهر، نتيجة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسيطرة موسكو على موانئ البحر الأسود التي تصدر الحبوب والمنتجات الأوكرانية إلى العالم، وتسبب توقفها إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وأدى توقيع اتفاق الحبوب بين الجانبين الروسي والأوكراني في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة إلى استئناف عودة تصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى مع تحديد ثلاثة موانئ على البحر الأسود للقيام بهذه المهمة، حيث خرجت أولى السفن المحملة بالحبوب الشهر الماضي متجهة إلى لبنان بعد دخولها إلى تركيا بتفتيشها والتأكد من عدم حملها للسلاح، وفقا لاتفاق الحبوب الموقع.

23 ألف طن من القمح الأوكراني

من جانبها أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن السفينة بريف كوماندر، حملت على متنها 23 ألف طن من القمح، متوجهة إلى جيبوتي، مشيرة إلى أنه من المقرر توجيه الإمدادات الغذائية إلى المستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إنها تعمل والأمم المتحدة على إيجاد طرق لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة وتحديدا في أفريقيا، وفق ما نقلته «رويترز».

وأشارت الوزارة إلى أنه حتى الآن غادرت 17 بالفعل الموانئ الأوكرانية وعلى متنها أكثر من 475 ألف طن من المنتجات الزراعية.