حزب التجمع يتقدم بقائمة أسماء للمشاركة في الحوار الوطني

تقدم حزب التجمع إلى الأمانة العامة للحوار الوطني بقائمة من الأسماء الذين يرشحهم من بين كوادر الحزب وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من غير أعضاء الحزب؛ للمشاركة في مختلف المحاور التي سيشملها الحوار الوطني.

مشاركة حزب التجمع في الحوار الوطني

وأشار سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحزب وهو يتقدم بأسماء إضافية من غير أعضائه للمشاركة في الحوار الوطني، فهو يؤكد حرصه المعلن على نجاح الحوار الوطني منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضرب نموذجًا حيًا للتجرد وعدم السعي للحصول على مكاسب ذاتية، ووفر أجواء مناسبة لوجود التوافق المطلوب بين كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية؛ للوصول إلى خارطة طريق للمستقبل، ومسار واضح ومبشر يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية 30 يونيو.

الحوار الوطني يمثل تطورًا مهمًا في الحياة السياسية

وأكد حزب التجمع، ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار الوطني المرتقب على الارتقاء به؛ بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطورًا مهما في الحياة السياسية المصرية، ونقلة نوعية في علاقة السلطة الحاكمة بكل مكونات المجتمع.

وتستعد الأحزاب المصرية المختلفة للمشاركة في الحوار الوطني، وخاصة في المحور السياسي الذي يتضمن العديد من القضايا الخاصة بشأن تقوية الحياة الحزبية والسياسية في مصر.