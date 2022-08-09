تفاصيل مقتل مسن في التجمع الخامس.. مكبل اليدين والقدمين

داخل إحدى شوارع منطقة التجمع الخامس، وأثناء مرور أحد الأهالي على جانب الطريق لاحظ وجود جثة لشخص مسن مكبلة من اليدين والقدمين ومتهشمة الرأس، اصابته حالة من الصدمة وتجمع المارة في الطريق، وقاموا بوضع ملائه فوق جسده وإبلاغ رجال الشرطة اللذين حضروا إلى المكان وتبين من خلال فحص رجال الشرطة للبلاغ وجود شبهة جنائية في الواقعة.

مكبل اليدين والقدمين

كانت جثة مسن التجمع الخامس مكبلة من اليدين والقدمين وبها تهشم في منطقة الرأس، وتم كشف هوية المسن وتبين أن يدعي «ح.م»، ويبلغ من العمر 71 سنة، وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثمان المتوفى، وأمرت بنقله إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية وطلبت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان.

المتهمون 4 أشخاص

وعقب إجراء تحريات مكثفة في الواقعة وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص، وتم القبض عليهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أنهم رجلين وسيدتين وأن الدافع وراء إقدامهم على ارتكاب الواقعة هو بغرض السرقة، كما تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.