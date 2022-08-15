تجديد حبس 4 متهمين بقتل مُسن لسرقته في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، حبس 4 متهمين بقتل مُسن لسرقته بالتجمع الخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة، إذ تبين أن المتهمين قيدوا المسن من قدميه ويديه، وقتلوه وهشموا رأسه بغرض السرقة بمنطقة التجمع الخامس.

العثور على جثة رجل مُسن

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لرجل مسن بمنطقة التجمع الخامس، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لمسن 71 عامًا، ويرتدي كامل ملابسه، وكان مقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس تمامًا.

شبهة جنائية في الواقعة

وبعمل التحريات الأمنية من قبَل رجال المباحث، تبين وجود شبهة جنائية في وفاته، وبعد أن تم تفريغ الكاميرات بجوار مسرح الجريمة، وتفريغ هاتف المجني عليه ومعرفة المكالمات التي استقبلها قبل الواقعة، تبين أن وراء الواقعة سيدتين بتحريض من شخصين آخرين بغرض السرقة، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة.