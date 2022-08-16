وزير القوى العاملة يؤكد ضرورة خدمة مصالح العمال والدفاع عنها

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، لبحث بعض الموضوعات واحتياجات العاملين، ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء عمل الوزارة في كافة مهام عملها.

تعظيم موارد الوزارة

ورحب الوزير بأعضاء اللجنة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعمل ووضع أفكار جديدة مستحدثة، للقيام بأفضل أداء ممكن للأعمال في مختلف قطاعات عمل الوزارة، مع التشديد على تعظيم موارد الوزارة ومدخلاتها في كل الأعمال، مع الاهتمام بجودة العمل ورفع مستويات الأداء.

خدمة مصالح العمال والدفاع عنها

وأشار الوزير، إلى أنّه مر في خلال مراحل عمله على مستوى السنوات السابقة بجميع الأحوال التي يمر بها أي تنظيم نقابي، وتعرض لكل مشكلاته، من أجل خدمة مصالح العمال والدفاع عنها، بما يؤكد الدور الذي نقوم به جميعاً لخدمة المجتمع العمالي في جميع مواقع العمل.

وقدّم أعضاء اللجنة النقابية الشكر والتقدير للوزير على إتاحة الفرصة لهم للقاء وعرض احتياجات اللجنة والعاملين، مقدمين التهنئة له على توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، متمنين له دوام التوفيق والسداد في كل ملفات عمل الوزارة.