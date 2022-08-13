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سعفان للعاملين بوزارة القوى العاملة خلال مغادرة مكتبه: شكرا لجهودكم الصادقة

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ماهر هنداوي
04:18 م | السبت 13 أغسطس 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، مع العاملين بديوان عام الوزارة، في آخر لقاء له معهم قبل مغادرة عمله بالحقيبة الوزارية، مقدمًا الشكر للعاملين على جهودهم الصادقة خلال فترة توليه الوزارة.

وخلال الاجتماع، حث سعفان العاملين بالوزارة على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل تحقيق أهداف الوزارة في كل مهام عملها، والعمل بروح الفريق الواحد واستكمال المشروعات المشتركة مع مختلف الجهات.

وزير القوى العاملة يشكر القيادة السياسية

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتهم في توليته الحقيبة الوزارية لأكثر من 6 سنوات متواصلة، ومنحه الفرصة لخدمة الوطن العزيز طوال هذه الفترة، ودعمهم بكل الموارد والسبل لتحقيق الأعمال التي نفتخر بها جميعاً.

رسالة سعفان للعاملين

ووجه سعفان، رسالة للعاملين تحثهم على ضرورة التعاون والتكاتف بين العاملين في أداء مهام عملهم، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة، في ظل رؤية ورسالة الوزارة ورؤية «مصر 2030» وأهداف الجمهورية الجديدة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.