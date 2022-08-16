القوى العاملة: «سلامتك وصحتك تهمنا» في بورسعيد للحد من إصابات وحوادث العمل

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل المنشآت أيا كان نوعها، بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وأضاف وزير القوى العاملة، في بيان عنه، أنّ المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة «اعرف.. احمي نفسك».

مبادرة سلامتك تهمنا

من جانبه، أشار عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إلى أنّ المديرية عقدت ندوة تثقيفية ضمن سلسلة ندوات مبادرة «سلامتك تهمنا» في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، بقاعة الاجتماعات بمصنع بيراميدز للإطارات- المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور ٢٥ من ممثلي ٨ شركات العاملة بالقطاع .

مخاطر الحريق وأنواعه

وأضاف مدير المديرية، أنّ المحاضرة الأولى التي ألقتها الكيميائية رضا عبدالسلام، تناولت توضيح مخاطر الحريق وأنواع الحرائق وعناصر الاشتعال ومراحل الحريق وأسبابها، وكيفية مكافحتها ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية، إضافة إلى تعريف وأنواع المخاطر الكيميائية وكيفية الوقاية منها، وإجراءات ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية، وإجراءات الإسعافات الأولية.

كما تناولت المحاضرة الثانية بعنوان «السلامة السلوكية» والتي ألقتها الكيميائية حنان عباس، أهمية الجانب السلوكي للأفراد، وتحليل مؤثرات السلوكيات في السلامة والصحة المهنية والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأوضح مدير المديرية، أنّ الندوة شارك فيها مفتشو السلامة والصحة المهنية بمكاتب بورسعيد وبورفؤاد، والذين عرضوا محاكاة واقعية لحادث حريق داخل مواقع مختلفة في منشآت بالمناطق الصناعية، وأسبابها وطرق التعامل معهم والأخطاء التي حدثت بالمواقع.