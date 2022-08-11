أيتن عامر في ذكرى وفاة نور الشريف: «لسه بتعلم منك حتى بعد ما سبتنا»

للفنان نور الشريف الذي تحل اليوم ذكرى وفاته؛ فضل على كثير من نجوم الفن، حتى أن بعضهم يعتبره صانع نجاحهم، وكتبت أيتن عامر، عن الفنان الراحل في ذكراه، تخليدا له ولدوره في حياتها الفنية؛ حيث جمع بينهما أعمال في بداية مشوارها الفني.

رسالة أيتن عامر لـ نور الشريف

ونشرت أيتن عامر مجموعة من الصور تجمع بينهما عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «ذكرى رحيل أستاذي العظيم نور الشريف وحشتنا أوي أوي ولسه بتعلم منك حتى بعد ما سبتنا ومشيت».

وأضافت أيتن عامر، «عمرى ما هنسى كل اللي حضرتك علمتهولي، اللهم ارحمه واغفر له وأنر قبره وأجعله من أهل الجنة».

أعمال جمعت أيتن عامر بـ نور الشريف

جمع عدد من المسلسلات بين أيتن عامر والفنان نور الشريف منهم مسلسل «حضرة المتهم أبي»، والذي تم تقديمه عام 2006، من إخراج رباب حسين، تدور القصة حول «عبدالحميد دراز» مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوية، والذي يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض ابنـه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب ﻹجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث.

وجمع بين الفنانة أيتن عامر ونور الشريف أيضاً مسلسل «الدالي»، وهو من تأليف وليد يوسف، وإخراج يوسف شرف الدين، تدور الأحداث حول رجل الأعمال والسياسي سعد الدالي والذي ينتمي لعائلة مرموقة، يتعرض لمحاولة اغتيال تنتهي بوفاة ابنه الكبير وجميع أفراد طاقم الحراسة، ومن هنا تبدأ الأسئلة تحوم حول حقيقة شخصية الدالي ومصدر ثروته مع بدء تحقيقات الشرطة بالحادث.