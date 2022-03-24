طارق الشيخ يغادر المستشفى.. ويعود لنشاطه الفني خلال أيام

طمأن الفنان طارق الشيخ جمهوره على حالته الصحية، بعد خروجه مساء أمس من المستشفي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وضيق في التنفس، حيث دخل العناية المركزة وظل يومين ثم عاد لمنزله من جديد .

وأكد مدير أعمال طارق الشيخ لـ «الوطن»، أن حالة الفنان الصحية في تحسن، واستقرت حالته الصحية، وخرج من المستشفى على أن يستكمل علاجه بالمنزل خلال الفترة المقبلة، ثم يعود لاستئناف نشاطه الفني .

وأوضح الطبيب المعالج للفنان طارق الشيخ، أنه من المقرر أن يمتنع عن تناول المشروبات الساخنة خاصة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، حفاظاً على سلامة القلب، والحفاظ على الهدوء والسلامة النفسية.

رسالة طارق الشيخ لجمهوره بعد خروجه من المستشفى

ووجه طارق الشيخ رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى قال فيها: «أخواتي وأصحابي وجمهوري الحبيب قد ايه اتأكدت اني غالي عليكم، وأحب اشكركم علي سؤالكم عليا وانا بخير الحمد لله خرجت من المستشفي وفي البيت بفضل ربنا ودعواتكم ليا».

وكان طارق الشيخ تعرض لوعكة صحية شديدة، ألزمته الابتعاد لفترة عن التحضير لألبومه الجديد، حيث أنه كان يعكف على أن يصدره قبل شهر رمضان، ولكن الوعكة الصحية أوقفته عن تحضيراته خلال الفترة الحالية .

وجاءت الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان طارق الشيخ بعد تعرضه لضغوط خلال الفترة الماضية نتيجة عمله المستمر لتجهيز أغاني ألبومه الجديد، وبدأ يسترد عافيته بشكلٍ كبير لا سيما عملية التنفس.

آخر ظهور لـ طارق الشيخ

وكان آخر ظهور لـ طارق الشيخ، خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية «فيس بوك»، ليطمئن الجمهور على حالته ويشكرهم على ماقدموه من مساعدات ودعوات له خلال أزمته الصحية الأخيرة ، ومن قبلها ظهر مؤخرًا حفل زفاف ابنته الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة .