انطلاق مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج 3» بحضور 346 مشاركا من 38 دولة اليوم

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي ينعقد بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا مصريا بالخارج من 38 دولة حول العالم.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أنّ المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، إلى جانب التعريف بما تم في مصر من إنجازات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.

الترويج لإنجازات الوطن

وأضافت أنّ هناك تنسيقا مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنّهم جزءا مهما من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية في مختلف المجالات، والتعريف بأهمية المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

محاور المؤتمر

ويشهد المؤتمر تعاونا بين مؤسسات الدولة كافة، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات، ويرتكز على 3 محاور، وهي: الاقتصادي والثقافي والخدمي، حيث يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر»، والثانية بعنوان «خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج»، والثالثة بعنوان «تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج»، ومن المقرر بث جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما سيستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين في ختام كل جلسة.