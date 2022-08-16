موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.. رابط التسجيل

مع الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ الناس في التساؤل عن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للتقديم على الكليات والمعاهد المختلفة ممن لم يؤهلهم مجموعهم لكليات القمة والمرحلة الأولى.

وفيما يلي تستعرض الوطن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ورابط التسجيل.

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

ومن المقرر أنَّ يبدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق بعد الانتهاء من إعلان مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وفقًا لما كشفه مصدر في وزارة الترربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

ويمكن تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لللتنسيق وذلك بعد إعلان جدول المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتمّ غلق موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة 7 مساءا.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى

وبعد غلق باب التسجيل، يبدأ مكتب التنسيق في فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتائج، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمني والحدود الدنيا للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد أمس الإثنين، ولكن قررت الوزارة مد الفترة يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة 7 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.