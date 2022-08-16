«قليل البخت».. مفاجأة صادمة لأسرة نيوزيلندية اشترت حقيبة من مزاد

تعرضت عائلة نيوزيلندية إلى موقف صادم وغريب، فبعدما قاموا بشراء حقائب من إحدى المزادات، تفاجأت الأسرة عند فتح أحدها أنها تحتوى على رفات لجثة بشرية، ما آثار الذعر بين أفراد الأسرة الذين سارعوا وقاموا بطلب الشرطة، بحسب ما نقله موقع « سكاي نيوز» عربية.

رفات جثة بشرية

ونقلت « سكاي نيوز» عن موقع «نيوز شب» النيوزلندي، أنّ الشرطة تلقت اتصال من منزل الأسرة، تخبرهم بأنهم وجوا رفات لبقايا جثة بشرية داخل إحدى الحقائب التي قاموا بشرائها من إحدى المزادات، وبالفعل توجهت الشرطة مباشرة إلى منزل العائلة وباشرت التحقيقات في الواقعة.

وأضاف الموقع، أن الأسرة التي بدت صادمة من الموقف الذي تعرضت له، أكدت أكثر من مرة أنه لاعلاقة لها بقصة الرفات المكتشف داخل الحقيبة، وأنهم قاموا بشراء حقيبة عادية من إحدى المزادات، مرجحين أن الأمر ربما يكون مرتبطا بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.

تشريح الرفات لمعرفة هويته

وأعلنت الشرطة أنها ستواصل تحقيقها في الواقع، لافتة إلى أنهم سيعملن على تشريح الرفات المكتشف حتى يتمكنوا من الوصول إلى هوية المتوفي، وأن يكون بداية الخيط لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث الذي وصفته بالغريب، يحسب ما نقلته صحيفة « الجارديان» البريطانية.

وقال أحد جيران العائلة النيوزلاندية، إنهم يشعرون بالأسف والحزن تجاه العائلة التي وقعت ضحية لحادث لاعلاقة لهم به، واصفين الأمر بالمروع، وأنه يجب على الجاني الاعتراف بفعلته.

ونقل موقع «ستف» الإخباري، عن شهود عيان أن جيرانا آخرين، لاحظوا انتشار رائحة كريهة قادمة من منزل العائلة النيوزلاندية يوم الخميس، وذلك قبل وقت قصير جدا من وصول الشرطة إليهم.

وقالت جارة لهم إن ابنها رأي حقيبة سفر، قامت الشرطة بنقلها من منزل الأسرة إلى خيمة الطب الشرعي، لافتة إلى أن رجال الشرطة وفريق الطب الشرعي كانوا يقفون وتبدو على وجوهم علامات الصدمة.