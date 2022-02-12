واقعة أليمة في العراق.. العثور على رفات رضيع جرفته السيول من يدي والده

عثر الأهالي اليوم على رفات طفل في العراق كانت جرفته السيول منذ 3 أشهر وهو بعمر 10 أشهر، وذلك خلال السيول التي ضربت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.

وتصدر الطفل دانر نبز مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، عندما جرفته السيول وهو بعمرة 10 أشهر من أمام منزله في شهر ديسمبر، حيث تعرضت أربيل وضواحيها لموجة أمطار وسيول غير مسبوقة ومدمرة.

وكانت قصة هذا الرضيع مثار حزن ليس داخل إقليم كردستان وحده أو العراق، بل في محيط العالم العربي كله، الذي تابع قصة اختفائه بعد أن جرفته السيول من بين يدي والده وفشل محاولات البحث المستمرة.

العثور على الهيكل العظمي للرضيع العراقي نبز بحقل قصب

وأوضحت قناة «سكاي نيوز» أن سكانا عثروا على هيكل عظمي متناثر لطفل في أحد حقول القصب، والتي كانت أيضا مغمورة بالفيضانات في ناحة شماموك التابعة لمدينة أربيل.

وعلى الفور أبلغ السكان السلطات المحلية، والتي بدورها تواصلت مع والد الطفل، والذي تأكد من خلال الملابس التي كانت على الهيكل العظمي أنه بالفعل طفله عندما جرفته السيول من بين يدي والده.

فحوص طبية للتأكد من هوية الطفل

كما تم إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من هوية الرفات الذي تم العثور عليه، وعندما تم التأكد تم تسليمه لوالده في بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وتصدرت قصة الطفل دانر مواقع التواصل الاجتماعي كونها كانت نموذجا معبرا عن المعاناة التي عاشها آلاف المتضررين من السيول، التي ضرب إقليم كردستان الذين فقدوا كثير من أقاربهم وذويهم.

وكانت الفيضامات العارمة التي اجتاحت بعض المناطق في كردستان العراق تسببت في مقتل 12 شخصا على الأقل، كما تسببت في خسائر فادحة للإقليم بلغت قيمتها 20 إلى 21 مليار دينار، بحسب التصريحات الرسمية.