معهد القطن: استثمارات قطاع الغزل والنسيج تجاوزت 20 مليار جنيه في 6 سنوات

قال هشام مسعد مدير معهد القطن، إن الدولة المصرية بدأت خطة تطوير محصول القطن عام 2015، لافتًا إلى أن هذه الخطة تضمنت الزيادة التدريجية بعيدًا عن الخطوات العشوائية غير المحسوبة، لتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج، من خلال توجيهه بصورة سليمة.

الدولة تتجه للتصنيع

وأضاف مسعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الخطة الموضوعة من قبل الدولة تراعي ألا يزيد الإنتاج عن الحد الذي يؤدي إلى حدوث ركود في القطن، لافتًا إلى توجه الدولة الآن إلى التصنيع، مشيرًا إلى أن مثلث صناعة القطن هو زراعة وتجارة وصناعة.

الصناعة فوتت الفرصة على المستهلك الأجنبي للتحكم في سعر الشراء

وأوضح مدير معهد القطن أن المنفذ النهائي للقطن هو الصناعة، حيث أن محصول القطن لا يؤكل ولا يشرب، أي أنه يزرع لكي يُغزل، وهو ما يتطلب وجود صناعة قوية لاستيعاب الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج مع عدم وجود صناعة تستوعب هذا الإنتاج يجعل المستهلك والمشتري الأجنبي يتحكم بالأسعار، حيث يرتبط الإنتاج بالإنتاج العالمي والعرض والطلب الذي عانت منه الدولة على مدار 25 عامًا كانت تهمل فيها صناعة الغزل والنسيج.

حجم الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج تجاوزت 20 مليار جنيه خلال 6 سنوات

ولفت «مسعد»، إلى أن الدولة وجهت استثمارات ضخمة جدًا لقطاع الغزل والنسيج منذ ما يقارب 6 سنوات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات تجاوز 20 مليار جنيه، مشيدًا بالتطوير الذي يشمل هذه الصناعة، لافتًا إلى الافتتاحات التي تمت منذ ما يقرب من عام ونصف وافتتاحات أخرى مرتقبة خلال الأشهر المقبلة.