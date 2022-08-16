بدء فعاليات مؤتمر «الكيانات المصرية 3» بحضور وزيرة الهجرة

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية، من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، الذي ينطلق اليوم في نسخته الثالثة، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات المصرية والمصريين بالخارج.

فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج

وتضم النسخة الجديدة من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، 3 جلسات، الأولى بعنوان «المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر»، بينما تأتي الثانية بعنوان «خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج»، والثالثة بعنوان «تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج».

يذكر أنّ مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، ينطلق بالتعاون بين وزارة الهجرة وجميع مؤسسات الدولة، بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج في جميع المجالات، وتركز النسخة الثالثة منه على 3 محاور، وتتمثل في المحور الاقتصادي، والثقافي، والخدمي.