مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره من مكان مخالف في المحلة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، مصرع شاب أسفل عجلات قطار «طنطا - المنصورة»، حال عبوره قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك، وتصادف مرور القطار ما أدى لإصابته بكسور وكدمات وجروح أسفرت عن وفاته في الحال.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة

وحررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان المحلة، محضرا بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان المحلة إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شخص يدعى «عصام هاني»، 17 عاما، ومقيم بمنطقة الرجبي، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي من أمام البوابة الثانية، وتصادف مرور أحد القطارات.

التصريح بدفن الجثة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.