«مستثمرو السياحة»: غالبية الفنادق بدأت في ترشيد استهلاك الكهرباء

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن غالبية فنادق مرسى علم تستخدم اللمبات «الليد» الموفرة للطاقة من أجل ترشيد استخدام الكهرباء بمصر، موضحا أن بعض فنادق المدينة لديها محطات لتوليد الطاقة الشمسية صديقة للبيئة، كما تشهد الفترة المقبلة زيادة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالمدينة لتكون جنبا إلى جنب مع محطات الكهرباء الموجودة بمرسى علم.

زيادة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المنشآت الفندقية لا يمكن إغلاق الكهرباء بها كونها «خدمية»، ولكن يمكنها ترشيد استهلاكها من الطاقة الكهربية، مع العمل على زيادة محطات الطاقة الشمسية ورفع كفائتها خلال الشهور المقبلة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن استراتيجية التحول نحو السياحة الخضراء تقضي بترشيد استهلاك كافة موارد الطاقة، موضحا أن الأسابيع الماضية شهدت إنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن محطات الطاقة الشمسية ليست بديلة حاليا عن الكهرباء، إذ أنها لا تمثل سوى 25% من الطاقة الموجودة بالفندق، ويجرى الاعتماد عليها كليا خلال السنوات المقبلة.

تخفيض الإضاءة ليلا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن غالبية فنادق شرم الشيخ تخفض إضاءتها خلال فترات المساء، خاصة في الأماكن المفتوحة، كما يجرى إغلاق التكييف جزئيا في الاستقبال وصالات الطعام حال عدم وجود نزلاء بها، كما تضبط أجهزة التكييف على 24 درجة مئوية.

وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء يمثل فائدة مزدوجة سواء للدولة أو لملاك الفنادق، إذ أن المستثمرين يفضلون تقليل استهلاك الكهرباء، تخفيضا للنفقات في ظل عدم عودة الحركة السياحية الوافدة إلى طبيعتها لما قبل جائحة كورونا.