«الشباب والرياضة»: ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت وإضاءتها بالطاقة الشمسية قريبا

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وجه بخطة لترشيد استهلاك الكهرباء في منشآت الوزارة، وتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية لتبدأ مباريات الدوري القادم من السابعة مساء.

إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

وأوضح «فوزي» في مداخلة تلفونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ترشيد استخدام الكهرباء جرى تعميمه على جميع المنشأت الرياضية، واتخذت الوزارة عدة إجراءات منها الإدارية من خلال ترشيد الاستهلاك داخل الوزارة والمديريات والأندية والاتحادات والمعسكرات ومنتديات الشباب، كما تم تخفيض اضاءات الملاعب وتخفيض استخدام التكيفات في القاعات وتقليل استخدام الإضاءة العالية في حمامات السباحة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه باستخدام الطاقة المناسبة في المراكز والأندية ومنها تنفيذ حزمة من الآليات أبرزها استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الأندية والتعامل بنظام اللمبات الليد الموفرة لاستهلاك الكهرباء في الأندية والمنشآت، لافتا إلى أنه أيضا ستنطلق حملات توعية بالمنشآت لترشيد الاستهلاك مع الرقابة المحكمة على استخدام الكهرباء.

دور الإعلام في التوعية بترشيد الطاقة

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين ومساعدة الوزارة في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك الكهربائي خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول لمعدلات استهلاك أقل من المعتاد، موضحا أن الوزارة أصدرت منشوراتها لجميع المنشآت التابعة لها للتأكيد على ترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.