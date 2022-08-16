الحبس والغرامة مصير من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص.. وفقًا للقانون

نظم قانون المرور الجديد سير العملية المرورية، للحفاظ على النظام العام، وحفظ المواطنين من التعرض للأذى أو الخطر، خاصة بعد انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى وقوع الحوادث، والتكدس المروري، وتدمير السيارات، والعديد من الأضرار التي تسببها المطبات العشوائية أو التي تم إنشاؤها بدون تصريح.

الحبس والغرامة لكل من أقام مطب صناعي دون ترخيص

ونص قانون المرور الجديد، على وضع عقوبة بالحبس والغرامة على كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق، وذلك حفاظا على النظام في الشارع وتأمين المواطنين من خطر وقوع الحوادث.

ونص القانون على الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وتطبق تلك العقوبات على كل من قام بعمل مطب صناعي دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضاف القانون أن العقوبة المنصوص عليها تطبق على كل من قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر، أو يقوم أحد بوضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به.

وضع علامات إرشادية للحفاظ على السلامة العامة

كما ألزم القانون القيام بأي إجراءات عبث بالطريق أو القيام بأي إنشاءات أو عمليات حفر أو أي تصرف يمكن بسببه التأثير على حركة المرور، ولا يتم أي من ذلك إلا بترخيص من الجهات المختصة وبعد التنسيق مع إدارة المرور.

وأضاف أنه يجب وضع علامات إرشادية وتحذيرية، يكون ذلك وفقا للكود المصري للطرق في تأمين المناطق التي تتم فيها هذه الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.