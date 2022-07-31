بالأرقام.. رسوم استخراج رخصة القيادة وعقوبات قانون المرور الجديد

مع بداية السنة المالية الجديدة 2022/2023، والتي تبدأ في يوليو من كل عام، تم تطبيق الرسوم الجديدة لاستخراج رسوم رخصة القيادة، واقتربت قيمة الرسوم الجديدة من قيمة الرسوم المستحقة في السنة الماضية، فيما غلظت قانون المرور الجديد عقوبات التهرب من تجديد الرخص أو عدم سداد المخالفات.

1200 جنيه رسوم تجديد رخصة القيادة

وتتراوح إجمالي رسوم تجديد رخصة القيادة ما يقرب من 1200 إلى 1600 جنيه، وتتضمن الرسوم الأخيرة عدد من الأدوات والإجراءات ومنها «رسم الضريبة يقدر 615 جنيها شامل رسوم التامين وتنمية موارد الدولة، وحقيبة الإسعافات 100 جنيه، والعاكس الفسفوري 50 جنيها، ورسم الكشف الطبي وفصيلة الدم بـ285 جنيها، ورسم استمارة بيانات يقدر 105 جنيهات، ورسم ملف وحافظة لرخصة القيادة بـ35 جنيها، ونموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة بـ40 جنيها، ورسم اختبار إشارات 20 جنيها، وطابع شرطة بـ15 جنيها.

قانون المرور الجديد

وشدد قانون المرور الجديد في التعديلات الأخيرة على مجموعة من النقاط وتغليظ بعض العقوبات مجموعة من النقاط التي تنظم العملية المرورية، منها تحديد المدة الزمنية لسريان رخصة القيادة للدراجات الآلية، وأصبحت عقوبة القيادة برخصة قيادة منتهية أو ملغاة غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

والنزول بالحد الأدنى لسن راكبي الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة لتوفير سند تشريعي أثناء ترخيص مركبات خفيفة وعملية بحيث تكون ذات تأثير محدود على الحركة المرورية.

التنسيق مع قسم المرورعلى رفع المركبات المتروكة أو المهملة، وتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات الصارمة وذلك من أجل الحد من المخالفات والحوادث المرورية المتكررة والتي يكون أغلبيتها بسبب الإهمال وعدم الالتزام بقوانين المرور حيث تتنوع العقوبات المشددة ما بين غرامات على تأخير الرخصة وغرامات أخرى على مخالفات السير، أو القيادة بدون رخصة، هذا بجانب تغليظ عقوبة تجاوز الحد المعتاد للسرعة

عقوبات قانون المرور الجديد

ومن العقوبات التي حددها قانون المرور الجديد مخالفة اتباع تعليمات وأوامر رجال الشرطة المرورية، ويتم توقيع غرامة مالية في هذه الحالة تتراوح ما بين 100 و500 جنيه. فيما تتراوح عقوبة تجاوز حد السرعة، أو السير دون وجود فرامل السيارة، ما بين 300 و1500 جنيه. وفيما يلي بقية العقوبات:

- عقوبة عكس الاتجاه غرامة قدرها 5000 جنية وكانت 1000 في القانون السابق.

- استعمال الأجهزة التي تؤثر في عمل الرداد غرامة مالية من 1000 إلى 3000 جنيه.

- السجن لمدة عام وتوقيع غرامة مالية يراوح قدرها ما بين 4000 و8000 جنيه مصري في حالة تعاطي السائق أياً من المواد المخدرة أثناء القيادة.

- توقيع غرامة مالية يراوح قدرها من 300 إلى 1500 جنيه في حالة ارتكاب السائق فعلاً فاضحاً في الطريق العام، أو في حالة تعديه على رجال المرور.

- توقيع عقوبة غرامة قدرها 100 جنيه مصري في حالة عدم الاهتمام أو مساعدة المصابين على الطريق العام.

- غرامة قدرها 300 جنيه مصري عند عدم وجود طفاية حريق في السيارة.

- في حالة التسبب في تعطيل حركة المرور يتم توقيع غرامة تبدأ من 200 إلى 2000 جنيه مصري.

- غرامة قدرها يراوح ما بين 500 و1000 جنيه مصري في حالة التستر على قائد السيارة المرتكب للمخالفة المرورية.

- غرامة 3000 جنيه مصري حالة تعتيم زجاج السيارة (الفاميه) بدون الحصول على رخصة.