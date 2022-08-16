وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تقدم خدمات تعليمية متكاملة

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها متابعة إنشاء الجامعة التكنولوجية بسمنود، والتي بلغت معدلات التنفيذ بها 96%، وتعد أول جامعة من نوعها يتم إنشاؤها في الغربية، لدعم التطور الصناعي الذي تشهده المحافظة، وتعزيز التوسع في إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة، والتي تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة، وذلك بمقر الوزارة.

الجامعات التكنولوجية ومسارات التعليم العالي

في بداية اللقاء، أكد الوزير أنّ الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات في توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية، بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، فضلاً عن توطين الصناعة المصرية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي.

ومن جانبه، هنأ محافظ الغربية الدكتور أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا دوام التوفيق والسداد.

وأشار محافظ الغربية إلى دعم ومساندة المحافظة للجامعة في توسعاتها المستقبلية لتغطية كافة مدن المحافظة، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية من أهم المشروعات الجاري تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُسهم بشكل مباشر في دعم خطة الدولة لرفع الجودة التعليمية المقدمة بالجامعات.

بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية في الغربية العام المقبل

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية سوف تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 -2023 مشيرًا إلى دخول الجامعة هذا العام لأول مرة في اختبارات القدرات التي عقدت خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 مبان، وتضم فصولًا تعليمية، ومدرجات وقاعات دراسية، ومبنى الورش والمعامل، ومكاتب للشئون الإدارية، والهندسية، والمالية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المقرر أن تُقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية عددًا من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.