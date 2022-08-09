الجامعات التكنولوجية المعتمدة في مصر ومصروفاتها.. حتى لا تتعرض للنصب

الجامعات التكنولوجية واحدة من الصروح التعليمية التي تقدم مادة تعليمية مختلفة، كدراسة صيانة السيارات في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة على سبيل المثال، وغيرها من الكليات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، والذي تغيرت حاجته لوظائف جديدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة للقارئ، توضح في التقرير التالي الجامعات التكنولوجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات التكنولوجية المعتمدة في مصر

وفقا لـ وزارة التعليم العالي، فإن الجامعات التكنولوجية المعتمدة أنشئت وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2019، وهي:

- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة الغربية التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

تكلفة الدراسة في الجامعات التكنولوجية سنويا

ومن جهته أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر الجديدة»، على فضائية «etc»، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن تكلفة الدراسة بالجامعات التكنولوجية 20 ألف جنيه سنويا.

الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

أما عن الجامعات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعددها 21 جامعة، هي:

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة الجلالة.

- جامعة المنصورة الجديدة.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

- جامعة النيل الأهلية.

- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

- جامعة مصر للمعلوماتية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة المنوفية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة بني سويف الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة أسيوط الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة جنوب الوادي الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة المنيا الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).17.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة عين شمس الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة الزقازيق الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).20

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

- جامعة الإسكندرية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).