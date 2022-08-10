أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10-8-2022 في الأسواق المحلية

ترتفع معدلات البحث يوميًا من قبل كثير من المواطنين عن أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور أو الجملة؛ إذ أنها من الأشياء الرئيسية التي تتواجد على موائد المصريين.

وفي هذه السطور، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور، وفق جولة للبوابة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، لتسجل كالآتي:

سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الثوم سجل نحو 22 جنيها للبلدي و75 جنيهًا للمستورد.

سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار في سوق العبور، وجاءت الأسعار للكيلو كالآتي:

سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سعر كيلو البصل بين جنيه واثنين.

سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و 4.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة بين 4 و5.5 جنيه.

سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه، والرومي ما بين 1.5 إلي 2.5 جنيه، والأبيض ما بين 1.5 إلى 2.75 جنيه