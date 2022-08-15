دراسة حكومية تكشف أرباح مشروع بيع الخضروات والفاكهة.. 120 ألف جنيه

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع تجارة الخضروات والفاكهة في مصر إلى 120 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع توقعات بزيادة صافي الربح السنوي ليتراوح بين 170 و180 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مبيعات «الخضروات والفاكهة» تصل لـ 200 ألف جنيه سنويًا

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ الإيرادات المتوقعة من مبيعات الخضروات والفاكهة بنهاية العام الأول للمشروع تصل إلى 135 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم خلال 5 سنوات من مزاولة النشاط التجاري لتسجل الإيرادات السنوية 200 ألف جنيه.

3 عمال لإدارة مشروع بيع الخضار والفاكهة

وتابع الجهاز في دراسته: «يمكن لـ 3 عمال إدارة مشروع صغير لبيع الخضار والفاكهة، ويتم الاكتفاء بهذا العدد خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط، كما لا يحتاج المشروع للآلات والمعدات عالية التكاليف، سوى ميزان وأكياس للتعبئة والبضاعة التي سيتم بيعها ويمكن شرائها من الشوادر أو التعاقد مع أصحاب الحقول».

قرض بضمان المشروع.. يصل لـ 65% من التكاليف الاستثمارية

فيما أوصى بإمكانية الحصول على قرض من البنك تصل قيمته إلى 65% من التكاليف الاستثمارية وبفائدة أقل من 5% والسداد على 5 سنوات بضمان المشروع فقط في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشرط إعداد دراسة جيدة وتقديمها للجهاز.

مميزات تجارة الخضار والفاكهة

يتميز المشروع بارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يصل إلى 4 أضعاف النفقات يساهم في سرعة استرداد النفقات الرأسمالية لمشروع تجارة الخضروات والفاكهة، لتغطي الإيرادات كافة التكاليف والنفقات خلال أقل من عام و3 أشهر، وفقاً لدراسة الجدوى.

وتابعت: «يساهم مشروع بيع الخضروات والفاكهة في توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيره من المنتج وارتفاع الطلب عليه داخل السوق المحلي، كما أنها تصنف من الاحتياجات الضرورية التي لا يستغنى عنها المستهلك بمختلف الطبقات».

وعن منافذ البيع للخضروات والفواكه بمختلف أصنافها وأنواعها، يمكن تسويقها للتجار والمطاعم أو المنازل وكذلك الفنادق، وفقاً لدراسة الجدوى الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.